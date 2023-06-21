Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte güz dönemi derslerinde son durum

2023-2024 eğitim öğretim dönemi için nefesler tutuldu. YKS oturumlarının da geride kalması ile üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu gündeme geldi. Ağustos ayında üniversite kayıt işlemlerinin de yapılması bekleniyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. İşte, 2023-2024 güz dönemi için son bilgiler...