Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte güz dönemi derslerinde son durum

Üniversitelerin açılış tarihi için geri sayım başladı. 2023 YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci üniversitelerin açılacağı tarihe odaklandı. Yeni eğitim dönemi için hazırlıklar devam ederken üniversitelerin açılış takvimi bekleniyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte güz dönemi derslerinde son durum - 1

2023-2024 eğitim öğretim dönemi için nefesler tutuldu. YKS oturumlarının da geride kalması ile üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu gündeme geldi. Ağustos ayında üniversite kayıt işlemlerinin de yapılması bekleniyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. İşte, 2023-2024 güz dönemi için son bilgiler...

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Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte güz dönemi derslerinde son durum - 2

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?


Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte güz dönemi derslerinde son durum - 3

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?


ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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