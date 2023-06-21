Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte güz dönemi derslerinde son durum
Üniversitelerin açılış tarihi için geri sayım başladı. 2023 YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci üniversitelerin açılacağı tarihe odaklandı. Yeni eğitim dönemi için hazırlıklar devam ederken üniversitelerin açılış takvimi bekleniyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor?
2023-2024 eğitim öğretim dönemi için nefesler tutuldu. YKS oturumlarının da geride kalması ile üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu gündeme geldi. Ağustos ayında üniversite kayıt işlemlerinin de yapılması bekleniyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. İşte, 2023-2024 güz dönemi için son bilgiler...