Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler uzaktan mı olacak?
Üniversitelerin açılış tarihi gündemde. 2023-YKS yerleştirme sürecinin ardından başlayan kayıtların son bulmasıyla, üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Yüz binlerce öğrencinin ders başı yapacağı tarih, eylül ayının gelmesiyle yoğunlaştı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala, üniversitelerin açılacağı tarih de gündeme geldi. 2023-2024 öğretim dönemi için hazırlıklarını devam ettiren üniversite öğrencileri, 'üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, bu kapsamda son günler bilgiler...