Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversiteler güz dönemi açılış tarihleri
2023-YKS'de tercih işlemleri için artık son günler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Kılavuzu ve kontenjanlarını erişime açtı. YSK tercih işlemleri 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Tercih süreci devam ederken, adayların şimdi de kayıt tarihi ve ders başlangıç tarihi araştırmaları başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor?
ÖSYM tarafından 20 Temmuz’da 2023 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde 2 yıllık ve 4 yıllık programların taban puanlarının yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu üniversite adaylarına erişime açıldı. Tercihlerini yapan adaylar, sonuçların ilanın ardından başlayacak üniversite kayıt sürecine odaklandı. İşte, 2023-2024 üniversite kayıt ve ders başlangıç takvimi...