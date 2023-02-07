Üniversiteler tatil mi, hangi illerde üniversiteler tatil edildi? YÖK açıkladı

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, depremden etkilenen illerde üniversitelerin tatil edilip edilmediği merak ediliyor. YÖK yaptığı açıklama sonrasında hangi illerde üniversitelerin eğitime ara verdiğini açıkladı. İşte ayrıntılar.
Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
YÖK'ten daha önce yapılan açıklamada; Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği bildirilmişti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." İfadelerini kullandı.