Üniversiteler tatil mi, hangi illerde üniversiteler tatil edildi? YÖK açıkladı

Üniversiteler tatil mi? Sorusunun yanıtı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen korkunç depremlerin ardından merak ediliyor. Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklama sonrasında, hangi ilde üniversitelerin eğitime ara verdiğini açıkladı. Peki, hangi illerde üniversiteler tatil edildi?

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde üniversiteler tatil edildi? YÖK açıkladı - 1

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, depremden etkilenen illerde üniversitelerin tatil edilip edilmediği merak ediliyor. YÖK yaptığı açıklama sonrasında hangi illerde üniversitelerin eğitime ara verdiğini açıkladı. İşte ayrıntılar.

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde üniversiteler tatil edildi? YÖK açıkladı - 2

HANGİ İLLERDE ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ?

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

YÖK'ten daha önce yapılan açıklamada; Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği bildirilmişti.

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde üniversiteler tatil edildi? YÖK açıkladı - 3

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