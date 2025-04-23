Üniversiteler yarın tatil mi? İstanbul'da üniversiteler 24-25 Nisan'da tatil mi oldu? YÖK açıkladı
Üniversiteler yarın tatil mi? Sorusunun yanıtı, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklama sonrasında İstanbul'da 24-25 Nisan'da okullar tatil edildi. Peki, üniversiteler yarın tatil mi? İstanbul'da üniversiteler 24-25 Nisan'da tatil mi oldu?
İstanbul'da üst üste yaşanan şiddetli depremlerin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'daki okulların perşembe ve cuma günü tatil olmasını kararlaştırdı. YÖK Başkanı Erol Özvar da, İstanbul'daki depremlerle ilgili açıklamada bulundu. Peki, üniversiteler yarın tatil mi? İstanbul'da üniversiteler 24-25 Nisan'da tatil mi oldu?