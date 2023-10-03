Üniversitelerde ara tatil ne zaman? Üniversitede ara tatil var mı?

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim yılı başladı. Güz dönemi derslerinin başlaması ile şimdi vize ve final takvimi gündeme geldi. Öte yandan üniversiteliler, MEB'e bağlı okullarda uygulanan ara tatillerin üniversiteler için geçerli olup olmadığını merak ediyor. Peki, üniversitelerde ara tatil olacak mı?

Üniversitelerde ara tatil ne zaman? Üniversitede ara tatil var mı? - 1

Üniversitelerde ara tatil durumu da merak ediliyor. İlkokul ve lise öğrencilerini kapsayan bu tatilden üniversitelilerin yararlanıp yararlanamayacağı araştırılıyor. Üniversite öğrencileri, vize ve final sınavlarını tamamladıktan sonra bahar dönemine başlayacak. İşte, üniversitelerde ara tatil hakkında bilgiler...

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Üniversitelerde ara tatil ne zaman? Üniversitede ara tatil var mı? - 2

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI?

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ara tatil uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.

Üniversiteler ara tatil kapsamına girmiyor. Öte yandan her üniversite kendi akademik takvimlerini belirliyor.

Üniversitelerde ara tatil ne zaman? Üniversitede ara tatil var mı? - 3

Bu kapsamda bazı üniversiteler vize sınavları dönemi öncesi derslere ara verebiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarını takip etmesi gerekli.

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