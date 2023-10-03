Üniversitelerde ara tatil ne zaman? Üniversitede ara tatil var mı?
Üniversitelerde 2023-2024 eğitim yılı başladı. Güz dönemi derslerinin başlaması ile şimdi vize ve final takvimi gündeme geldi. Öte yandan üniversiteliler, MEB'e bağlı okullarda uygulanan ara tatillerin üniversiteler için geçerli olup olmadığını merak ediyor. Peki, üniversitelerde ara tatil olacak mı?
Üniversitelerde ara tatil durumu da merak ediliyor. İlkokul ve lise öğrencilerini kapsayan bu tatilden üniversitelilerin yararlanıp yararlanamayacağı araştırılıyor. Üniversite öğrencileri, vize ve final sınavlarını tamamladıktan sonra bahar dönemine başlayacak. İşte, üniversitelerde ara tatil hakkında bilgiler...