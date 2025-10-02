Üniversitelerde köklü değişim: Ders programları, yaz okulu, kontenjan ve AKTS yeniden ele alınacak

Yükseköğretime köklü değişiklikler geliyor. Üniversitelerin kontenjan politikası yeniden gözden geçirilecek. Vakıf üniversitelerinin başta hukuk kontenjanları olmak üzere tüm kontenjanları yeniden ele alınacak.

Üniversitelerde köklü değişim: Ders programları, yaz okulu, kontenjan ve AKTS yeniden ele alınacak

Yükseköğretimde yeni dönemde birçok değişiklik yapılacak.

Üniversitelerdeki ders programlarından yaz okuluna, mezuniyet puanından bölüm kontenjanlarına birçok alan yeniden ele alınacak.

Açıklama Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan geldi.

DERS PROGRAMLARI SADELEŞECEK

DERS PROGRAMLARI SADELEŞECEK

2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası Lansman Programı'nda konuşan Prof. Dr. Erol Özvar, önümüzdeki dönemde üniversitelerin lisans programlarında ders programlarının sadeleştirileceğini açıkladı.

Özvar, öğrencilerin proje geliştirebilecekleri, araştırma temelli öğrenme modellerinin hayata geçeceğini söyledi.

YÖK Başkanı, dileyen ve şartları yetiren getiren öğrencilerin üç yılda mezuniyetinin önünü açan düzenlemenin de gündeme alınacağını kaydetti.

YAZ OKULLARINA DÜZENLEME

YAZ OKULLARINA DÜZENLEME

Yaz okullarının da yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Özvar, "Öğrenciler sadece başarısız oldukları dersleri değil, bir sonraki dönem alabilecekleri dersleri de yaz okulunda alabilmeliler." diye konuştu.

"AKTS İLE GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

"AKTS İLE GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Dört yılda mezuniyet için gerekli 240 AKTS'nin yeniden ele alınmasına ihtiyaç olduğunu kaydeden Özvar, Avrupa'da 180 kredi ile mezun olunabildiğina işaret etti.

KONTENJAN POLİTİKASI YENİDEN ELE ALINACAK

KONTENJAN POLİTİKASI YENİDEN ELE ALINACAK

Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde kontenjan politikasını da yeniden ele alacaklarını anlattı.

Eczacılık, diş hekimliği ve bazı sağlık programlarında önümüzdeki dönemde kontenjan sayılarında düzenlemeye gitmeyi planladıklarını anlatan Özvar, geçen yıl devlet üniversitelerinde alınan bu kararın şimdi vakıf üniversitelerinde hayata geçirileceğini kaydetti.

