Üniversitelerde köklü değişim: Ders programları, yaz okulu, kontenjan ve AKTS yeniden ele alınacak
Yükseköğretime köklü değişiklikler geliyor. Üniversitelerin kontenjan politikası yeniden gözden geçirilecek. Vakıf üniversitelerinin başta hukuk kontenjanları olmak üzere tüm kontenjanları yeniden ele alınacak.
Yükseköğretimde yeni dönemde birçok değişiklik yapılacak.
Üniversitelerdeki ders programlarından yaz okuluna, mezuniyet puanından bölüm kontenjanlarına birçok alan yeniden ele alınacak.
Açıklama Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan geldi.