Üniversitelerde tatil tarihi: Üniversite ara tatilleri ne zaman?

Ara tatil için geri sayım sona erdi. Milyonlarca öğrenci eğitime kasım tatili ile kısa bir ara verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2024-2025 takvimine göre 9 gün sürecek ara tatil 8 Kasım'da başladı. Üniversite öğrencileri de kendileri için tatilin başlayacağı tarihe yoğunlaştı. Öte yandan üniversite öğrencileri, vize ve final sınavlarını tamamladıktan sonra bahar dönemine başlayacak. İşte, üniversitelerde ara tatil hakkında bilgiler...