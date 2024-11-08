Üniversitelerde tatil tarihi: Üniversite ara tatilleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak. Bu gelişmenin ardından üniversitelerin ara tatil durumu merak ediliyor. İlkokul ve lise öğrencilerini kapsayan bu tatilden üniversitelilerin yararlanıp yararlanamayacağı araştırılıyor. Peki, üniversitelerde ara tatil olacak mı?
Ara tatil için geri sayım sona erdi. Milyonlarca öğrenci eğitime kasım tatili ile kısa bir ara verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2024-2025 takvimine göre 9 gün sürecek ara tatil 8 Kasım'da başladı. Üniversite öğrencileri de kendileri için tatilin başlayacağı tarihe yoğunlaştı. Öte yandan üniversite öğrencileri, vize ve final sınavlarını tamamladıktan sonra bahar dönemine başlayacak. İşte, üniversitelerde ara tatil hakkında bilgiler...