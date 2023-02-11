Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı: Üniversiteler ne zaman açılacak, sınavlar online mı olacak, hangi illerde üniversiteler tatil edildi?

Binlerce üniversite öğrencisi, üniversitelerin açılış tarihi internet üzerinden sorgulamaya başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından üniversitelerle ilgili YÖK'ten açıklama gelmiş ve tatil dönemi uzatılmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte, üniversitelerde yaz dönemine kadar uzaktan eğitim kararı verildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, sınavlar online mı olacak, hangi illerde üniversiteler tatil edildi?
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da incelemelerde bulundu.
Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı, ''Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' dedi.
Buna göre; Üniversiteler yaz sonuna kadar tatil edilerek, uzaktan eğitim şeklinde eğitim öğretime devam edecek.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.
Üniversite eğitim dönemiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz." ifadelerini kullandı.
YÖK'ten yapılan açıklamayla birlikte üniversitelerde eğitim ve öğretim tarihiyle ilgili bilgi verilmişti.
YÖK'ün açıklaması sonrasında, tüm üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklama sonrasında, üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi ve yaz aylarına kadar uzaktan eğitime geçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, üniversitelerde eğitim yaz dönemine kadar uzaktan verilecek.
Alınan bu karara göre; Üniversitelerde vize ve final sınavları da online olarak uygulanacak.