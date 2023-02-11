Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı: Üniversiteler ne zaman açılacak, sınavlar online mı olacak, hangi illerde üniversiteler tatil edildi?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ten yapılan açıklamayla birlikte üniversitelerde eğitim ve öğretim tarihiyle ilgili bilgi verilmişti.



YÖK'ün açıklaması sonrasında, tüm üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklama sonrasında, üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi ve yaz aylarına kadar uzaktan eğitime geçildi.