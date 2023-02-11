Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı: Üniversiteler ne zaman açılacak, sınavlar online mı olacak, hangi illerde üniversiteler tatil edildi?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı, YÖK'ten yapılan yeni açıklama sonrasında gündeme geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan deprem felaketinin ardından, Türkiye'de eğitim ve öğretime ara verildi. YÖK'ün açıklamasıyla birlikte, üniversitelerinde bir süre daha eğitim veremeyeceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasının ardından üniversitelerde yaz dönemine kadar uzaktan eğitim kararı alındı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, sınavlar online mı olacak, hangi illerde üniversiteler tatil edildi?

Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı: Üniversiteler ne zaman açılacak, sınavlar online mı olacak, hangi illerde üniversiteler tatil edildi? - 1

Binlerce üniversite öğrencisi, üniversitelerin açılış tarihi internet üzerinden sorgulamaya başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından üniversitelerle ilgili YÖK'ten açıklama gelmiş ve tatil dönemi uzatılmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte, üniversitelerde yaz dönemine kadar uzaktan eğitim kararı verildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, sınavlar online mı olacak, hangi illerde üniversiteler tatil edildi?

Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı: Üniversiteler ne zaman açılacak, sınavlar online mı olacak, hangi illerde üniversiteler tatil edildi? - 2

ÜNİVERSİTELER İÇİN UZAKTAN EĞİTİM KARARI

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da incelemelerde bulundu.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı, ''Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' dedi.

Buna göre; Üniversiteler yaz sonuna kadar tatil edilerek, uzaktan eğitim şeklinde eğitim öğretime devam edecek.

Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı: Üniversiteler ne zaman açılacak, sınavlar online mı olacak, hangi illerde üniversiteler tatil edildi? - 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.

Üniversite eğitim dönemiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı: Üniversiteler ne zaman açılacak, sınavlar online mı olacak, hangi illerde üniversiteler tatil edildi? - 4

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ten yapılan açıklamayla birlikte üniversitelerde eğitim ve öğretim tarihiyle ilgili bilgi verilmişti.

YÖK'ün açıklaması sonrasında, tüm üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklama sonrasında, üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi ve yaz aylarına kadar uzaktan eğitime geçildi.

Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı: Üniversiteler ne zaman açılacak, sınavlar online mı olacak, hangi illerde üniversiteler tatil edildi? - 5

SINAVLAR ONLİNE MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, üniversitelerde eğitim yaz dönemine kadar uzaktan verilecek.

Alınan bu karara göre; Üniversitelerde vize ve final sınavları da online olarak uygulanacak.

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