Üniversitelere kayıt için son şans! 2025 mazeretli kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 1-5 Eylül tarihleri arasında üniversite kaydı yaptıramayan öğrenciler için mazeret hakkı süreci devam ediyor. Öğrenciler sağlık, ailevi nedenler, ulaşım zorluğu gibi nedenleri belgelendirmeleri halinda üniversite kaydını yapabiliyor. Mazeret kaydı için başvurular şahsen oluyor.