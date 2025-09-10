Üniversitelere kayıt için son şans! 2025 mazeretli kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
Üniversitelere kayıt süreci sona erdi. Ancak YÖK tarafından verilen kayıt takvimine yetişemeyen adaylar için mazeretli kayıt aşaması söz konusu. 2025 yılında YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen ancak çeşitli gerekçelerle kayıt yaptıramayan öğrenciler için son fırsat mazeret kayıt hakkı oluyor. Mazeretini bildirebilen öğrenciler kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor. 2025 mazeret kayıt hakkı tarihleri...
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 1-5 Eylül tarihleri arasında üniversite kaydı yaptıramayan öğrenciler için mazeret hakkı süreci devam ediyor. Öğrenciler sağlık, ailevi nedenler, ulaşım zorluğu gibi nedenleri belgelendirmeleri halinda üniversite kaydını yapabiliyor. Mazeret kaydı için başvurular şahsen oluyor.