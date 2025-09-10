Üniversitelere kayıt için son şans! 2025 mazeretli kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Üniversitelere kayıt süreci sona erdi. Ancak YÖK tarafından verilen kayıt takvimine yetişemeyen adaylar için mazeretli kayıt aşaması söz konusu. 2025 yılında YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen ancak çeşitli gerekçelerle kayıt yaptıramayan öğrenciler için son fırsat mazeret kayıt hakkı oluyor. Mazeretini bildirebilen öğrenciler kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor. 2025 mazeret kayıt hakkı tarihleri...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 1-5 Eylül tarihleri arasında üniversite kaydı yaptıramayan öğrenciler için mazeret hakkı süreci devam ediyor. Öğrenciler sağlık, ailevi nedenler, ulaşım zorluğu gibi nedenleri belgelendirmeleri halinda üniversite kaydını yapabiliyor. Mazeret kaydı için başvurular şahsen oluyor.

Mazeretli kayıtlar için adayların yerleştirildikleri üniversiteye, verilen süre içerisinde kayıt için başvuramamış olması gerekiyor. Ayrıca bu sebepleri de belgelendirebiliyor olmalılar.

ÜNİVERSİTE MAZERETLİ KAYIT NE ZAMAN?

Üniversitelere, farklı sebeplerle kayıtlarını yaptıramayan öğrenciler için YÖK tarafından mazeret kayıt hakkı uygulaması hayata geçiriliyor. Üniversite mazeretli kayıtlar 8-12 Eylül tarihleri arasında bizzat okula başvurarak yapılıyor.

MAZERETLİ KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin mazeretli kayıt için; kayıt aşamasında istenen belgelere ek olarak mazeret bildiren bir belge de bulundurmaları gerekiyor. (Kayıt için gerekli belgeler genellikle; ÖSYM sonuç belgesi, kimlik fotokopisi, fotoğraf, mezuniyet belgesi, ikametgah belgesi)

Mesela, sağlık nedenleriyle kayıt yaptıramamışsa öğrenci, sağlık raporunu belge olarak sunabilir.

Üniversite belgeleri inceleyip, uygun görmesi halinde kayıt işlemi yapılabilir.

