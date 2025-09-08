Üniversitelerin başlangıç tarihleri açıkladı
2025-2026 eğitim-öğretim yılı, tüm kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ile 70 bini aşkın okul ve 750 bini aşkın derslikte başlayacak. Okulların açılış tarihi ardından üniversitelerin başlangıç tarihi de gündeme geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan akademik takvim doğrultusunda üniversitelerin 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış tarihi belirleniyor.
2025-2026 üniversitelerin akademik yılı takvimi, bu yıl ilk kez üniversiteye gidecek olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2025-2026 akademik yılı için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerin senatoları tarafından hazırlanan akademik takvimler tek tek açıklanmaya başladı.