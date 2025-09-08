Üniversitelerin başlangıç tarihleri açıkladı

2025-2026 eğitim-öğretim yılı, tüm kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ile 70 bini aşkın okul ve 750 bini aşkın derslikte başlayacak. Okulların açılış tarihi ardından üniversitelerin başlangıç tarihi de gündeme geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan akademik takvim doğrultusunda üniversitelerin 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış tarihi belirleniyor.

2025-2026 üniversitelerin akademik yılı takvimi, bu yıl ilk kez üniversiteye gidecek olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor.  2025-2026 akademik yılı için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerin senatoları tarafından hazırlanan akademik takvimler tek tek açıklanmaya başladı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Genel takvime göre birçok üniversitede güz dönemi dersleri Eylül ayının ikinci ve üçüncü haftasında başlayacak. Ancak açılış tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin kayıt oldukları üniversitelerin resmi internet sitelerinden akademik takvimlerini takip etmeleri gerekiyor.

Üniversite hazırlık ve lisans programlarına başlayacak öğrenciler için derslerin başlama tarihi kadar, ders seçimi, kayıt yenileme ve oryantasyon programlarının tarihleri de önem taşıyor. YÖK tarafından yapılan açıklamalarda, üniversitelerin kendi senato kararları doğrultusunda hareket ettikleri vurgulanırken, öğrencilerin olası değişiklikleri resmi duyurular üzerinden takip etmeleri tavsiye ediliyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Marmara Üniversitesi: Güz dönemi 22 Eylül 2025 haftasında başlıyor.

Ankara Üniversitesi: Güz dönemi 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.

İstanbul Üniversitesi: Güz yarıyılı 29 Eylül 2025 tarihinde başlıyor.

ODTÜ: Dersler 29 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.

