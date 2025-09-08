Üniversitelerin başlangıç tarihleri açıkladı

Üniversite hazırlık ve lisans programlarına başlayacak öğrenciler için derslerin başlama tarihi kadar, ders seçimi, kayıt yenileme ve oryantasyon programlarının tarihleri de önem taşıyor. YÖK tarafından yapılan açıklamalarda, üniversitelerin kendi senato kararları doğrultusunda hareket ettikleri vurgulanırken, öğrencilerin olası değişiklikleri resmi duyurular üzerinden takip etmeleri tavsiye ediliyor.