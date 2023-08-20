Üniversiteye nasıl kayıt olunur? Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılır? İşte 2023 kayıt sürecine dair ayrıntılar

Üniversiteye kayıt süreci ve online takvimi, üniversiteli adaylarının önümüzdeki süreçte gündeminde yer alacak. Açıklanan 2023 YKS tercihleriyle kayıt hakkı kazanan adaylar için şimdi kayıt takvimi gündemde. Peki, üniversiteye nasıl kayıt olunur? Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılır?

Üniversiteye nasıl kayıt olunur? Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılır? İşte 2023 kayıt sürecine dair ayrıntılar - 1

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. Adayların, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi. Sonuçların açıklanması ile herhangi bir programa kayıt hakkı elde eden adaylar, şimdi online kayıt sürecine odaklandı. İşte, 2023 üniversite kayıtlarında son durum...

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Üniversiteye nasıl kayıt olunur? Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılır? İşte 2023 kayıt sürecine dair ayrıntılar - 2

2023 ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ

2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

Üniversiteye nasıl kayıt olunur? Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılır? İşte 2023 kayıt sürecine dair ayrıntılar - 3

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmekte.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

Üniversiteye nasıl kayıt olunur? Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılır? İşte 2023 kayıt sürecine dair ayrıntılar - 4

ÜNİVERSİTELERDE ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıllarda üniversitelere yerleşen adaylar, e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini yapmıştı.

Üniversiteli adayları, yerleştikleri üniversitelerin açıklamalarını takip edererek ve ÖSYM'den gelen son duyurulara göre online kayıtlarını yapabilir.

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