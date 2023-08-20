Üniversiteye nasıl kayıt olunur? Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılır? İşte 2023 kayıt sürecine dair ayrıntılar

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. Adayların, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi. Sonuçların açıklanması ile herhangi bir programa kayıt hakkı elde eden adaylar, şimdi online kayıt sürecine odaklandı. İşte, 2023 üniversite kayıtlarında son durum...