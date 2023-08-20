Üniversiteye nasıl kayıt olunur? Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılır? İşte 2023 kayıt sürecine dair ayrıntılar
Üniversiteye kayıt süreci ve online takvimi, üniversiteli adaylarının önümüzdeki süreçte gündeminde yer alacak. Açıklanan 2023 YKS tercihleriyle kayıt hakkı kazanan adaylar için şimdi kayıt takvimi gündemde. Peki, üniversiteye nasıl kayıt olunur? Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılır?
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. Adayların, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi. Sonuçların açıklanması ile herhangi bir programa kayıt hakkı elde eden adaylar, şimdi online kayıt sürecine odaklandı. İşte, 2023 üniversite kayıtlarında son durum...