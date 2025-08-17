Uyum haftası takvimi belli oldu: Uyum haftası eylül ayının ilk günlerinde başlayacak

Uyum haftası takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için hazırlanan ve rehberlik uygulamalarını da içeren program eylül ayı itibariyle başlayacak.

Öğrenci ve veliye eğitim ortamı, öğretmen ve arkadaşlarını tanıtan uyum haftası programında veliler, öğrenciler ve öğretmenler tanışma etkinlikleri ile desteklenecek. Aile-çocuk-öğretmen etkileşiminin sağlanabilmesi bakımından tüm ailelerin etkinliklere çocuklarıyla katılım göstermesi öneriliyor.

UYUM HAFTASI TARİHLERİ

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 1-5 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

UYUM HAFTASI SÜRESİNDE AİLELERDEN BEKLENENLER

Okula ilk defa başlayacak çocukların heyecanlı, mutlu, endişeli ve kaygılı olabileceklerini aklınızda bulundurun. Çocuğu ilkokula yeni başlayan binlerce veli, sizinle aynı duygusal durumu paylaşıyor.

• Bu duyguları yaşarken çocuğunuzun hayatında en önemli basamak olan ilkokul yolculuğunda onlara nasıl rehberlik edeceğiniz konusunda aşağıdaki fikirlerden yararlanabilirsiniz. İşte, sizlere bu yolculukta yardımcı olacağını düşündüğümüz ipuçları şunlar:

• Okula gidiş okuldan geliş sürecinde çocuğunuza eşlik edin.

• Kaygılarınız varsa çocuğunuza hissettirmeyin.

• Deneyimlerinizi onunla açık yüreklilikle paylaşın.

• Deneyimlerini size anlatması için ona alan oluşturun ama onu zorlamayın.

• Yüreğinizi her zamanki gibi ona şefkatle açın.

• Çocuklarınızın bağımsız olarak beceri geliştirmelerini destekleyin. Onlara siz olmadan başarabilecekleri görevler verin. Sabah okul kıyafetlerini çocuklarınız kendileri giysinler. Montlarının fermuarlarını kendileri kapatsınlar. Bu işlemleri başardıklarında da onları motive edici cümlelerle destekleyin. Örneğin “Kıyafetlerini doğru bir şekilde giymeyi başardın. Bu konudaki gayretin için teşekkür ederim.” diyebilirsiniz.

• Çocuklarınızın kendi kendine tuvalete gitme ve ellerini yıkama becerilerini destekleyin.


• Çocuklarınızın kişisel eşyalarına isimlerini yazmak ya da eşyaları sizin ve onun anlayacağı bir işaretle belirtmek, onların eşyalarını tanımasına ve derslere kendi kendine hazırlanmasına yardımcı olabilir. Çocukların ders öncesi kendi hazırlıklarını bağımsız olarak yapabilmesi onların öz bakım becerilerini destekler.

• Çocuğunuz henüz okuma yazma bilmese de onları kitaplarla tanıştırın. Ulaşabildiğiniz bir kütüphaneye birlikte gidin ve çocuğunuzun ilgisini çekeceğini düşündüğünüz kitapları birlikte inceleyip onlar hakkında konuşun. Kitaplar çocuğunuzun okul hayatı boyunca hep en önemli eğitim destekçisi olacaktır. Çocuğunuzun kitaplarla olumlu ilişki kurmasını destekleyin.

• Çocuğunuz kendini her zamankinden daha yorgun hissedebilir. Okulda tanıştığı arkadaşları ile pek çok yeni oyunlar oynayacaktır. Bu durumu, çocuğunuzun uyku saatlerini düzenlerken göz önünde bulundurun.

• Öğretmenin izin verdiği zamanlarda ailelerin sınıfta bulunabileceğini çocuğunuza hatırlatın.

• Çocukları okula yeni başlayan diğer ailelerle konuşmak kaygılarınızı azaltmaya yardımcı olabilir.
• Her aile, çocukları için en iyi eğitim yöntemini kendisinin uyguladığını düşünebilir.

• Okul, çocuklarınızın hayat yolculuğunda birey olmalarını destekleyen en önemli yerlerden biridir.

