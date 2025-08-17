Uyum haftası takvimi belli oldu: Uyum haftası eylül ayının ilk günlerinde başlayacak

• Çocuklarınızın kişisel eşyalarına isimlerini yazmak ya da eşyaları sizin ve onun anlayacağı bir işaretle belirtmek, onların eşyalarını tanımasına ve derslere kendi kendine hazırlanmasına yardımcı olabilir. Çocukların ders öncesi kendi hazırlıklarını bağımsız olarak yapabilmesi onların öz bakım becerilerini destekler.



• Çocuğunuz henüz okuma yazma bilmese de onları kitaplarla tanıştırın. Ulaşabildiğiniz bir kütüphaneye birlikte gidin ve çocuğunuzun ilgisini çekeceğini düşündüğünüz kitapları birlikte inceleyip onlar hakkında konuşun. Kitaplar çocuğunuzun okul hayatı boyunca hep en önemli eğitim destekçisi olacaktır. Çocuğunuzun kitaplarla olumlu ilişki kurmasını destekleyin.



• Çocuğunuz kendini her zamankinden daha yorgun hissedebilir. Okulda tanıştığı arkadaşları ile pek çok yeni oyunlar oynayacaktır. Bu durumu, çocuğunuzun uyku saatlerini düzenlerken göz önünde bulundurun.



• Öğretmenin izin verdiği zamanlarda ailelerin sınıfta bulunabileceğini çocuğunuza hatırlatın.



• Çocukları okula yeni başlayan diğer ailelerle konuşmak kaygılarınızı azaltmaya yardımcı olabilir.

• Her aile, çocukları için en iyi eğitim yöntemini kendisinin uyguladığını düşünebilir.



• Okul, çocuklarınızın hayat yolculuğunda birey olmalarını destekleyen en önemli yerlerden biridir.