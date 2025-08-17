Uyum haftası takvimi belli oldu: Uyum haftası eylül ayının ilk günlerinde başlayacak

UYUM HAFTASI SÜRESİNDE AİLELERDEN BEKLENENLER
Okula ilk defa başlayacak çocukların heyecanlı, mutlu, endişeli ve kaygılı olabileceklerini aklınızda bulundurun. Çocuğu ilkokula yeni başlayan binlerce veli, sizinle aynı duygusal durumu paylaşıyor.
• Bu duyguları yaşarken çocuğunuzun hayatında en önemli basamak olan ilkokul yolculuğunda onlara nasıl rehberlik edeceğiniz konusunda aşağıdaki fikirlerden yararlanabilirsiniz. İşte, sizlere bu yolculukta yardımcı olacağını düşündüğümüz ipuçları şunlar:
• Okula gidiş okuldan geliş sürecinde çocuğunuza eşlik edin.
• Kaygılarınız varsa çocuğunuza hissettirmeyin.
• Deneyimlerinizi onunla açık yüreklilikle paylaşın.
• Deneyimlerini size anlatması için ona alan oluşturun ama onu zorlamayın.
• Yüreğinizi her zamanki gibi ona şefkatle açın.
• Çocuklarınızın bağımsız olarak beceri geliştirmelerini destekleyin. Onlara siz olmadan başarabilecekleri görevler verin. Sabah okul kıyafetlerini çocuklarınız kendileri giysinler. Montlarının fermuarlarını kendileri kapatsınlar. Bu işlemleri başardıklarında da onları motive edici cümlelerle destekleyin. Örneğin “Kıyafetlerini doğru bir şekilde giymeyi başardın. Bu konudaki gayretin için teşekkür ederim.” diyebilirsiniz.
• Çocuklarınızın kendi kendine tuvalete gitme ve ellerini yıkama becerilerini destekleyin.