Uzman öğretmen ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman?
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için başvuru süreci netlik kazandı. MEB'in öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarına ilişkin kılavuzu yayımlandı. Bu gelişme ile başöğretmenlik başvuruları için tarihler de netleşti. Peki, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvan başvurusu ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi. İşte, başöğretmenlik başvurularının alınacağı tarih...