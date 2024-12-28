Uzman öğretmenlik eğitimlerine nasıl katılım sağlanır? Uzman öğretmen sertifikaları ne zaman, nasıl alınacak?
Uzman öğretmenlik başvurusu yapan ve onaylanan öğretmenler için eğitimler başladı. Sürece ilişkin ayrıntıları merak eden uzman öğretmen adayları, araştırmalarını sürdürüyor. Peki, uzman öğretmenlik eğitimlerine nasıl katılım sağlanır? Uzman öğretmen sertifikaları ne zaman, nasıl alınacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Uzman Öğretmenlik Kılavuzu'na göre başvuru yapıp onaylanan öğretmenler için uzman öğretmenlik eğitimleri 27 Aralık itibariyle başladı. Toplam 80 saatlik eğitim videoları, beş ana başlık altında öğretmenlerin erişimine sunuldu. Eğitimlere ,15 Nisan 2025 tarihine kadar katılım sağlanabilecek.