Uzman öğretmenlik eğitimlerine nasıl katılım sağlanır? Uzman öğretmen sertifikaları ne zaman, nasıl alınacak?

Uzman öğretmenlik başvurusu yapan ve onaylanan öğretmenler için eğitimler başladı. Sürece ilişkin ayrıntıları merak eden uzman öğretmen adayları, araştırmalarını sürdürüyor. Peki, uzman öğretmenlik eğitimlerine nasıl katılım sağlanır? Uzman öğretmen sertifikaları ne zaman, nasıl alınacak?

Uzman öğretmenlik eğitimlerine nasıl katılım sağlanır? Uzman öğretmen sertifikaları ne zaman, nasıl alınacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Uzman Öğretmenlik Kılavuzu'na göre başvuru yapıp onaylanan öğretmenler için uzman öğretmenlik eğitimleri 27 Aralık itibariyle başladı.  Toplam 80 saatlik eğitim videoları, beş ana başlık altında öğretmenlerin erişimine sunuldu. Eğitimlere ,15 Nisan 2025 tarihine kadar katılım sağlanabilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

Uzman öğretmenlik eğitimlerine nasıl katılım sağlanır? Uzman öğretmen sertifikaları ne zaman, nasıl alınacak? - 2

Uzman öğretmenlik eğitimleri online platform ÖBA üzerinden gerçekleştiriliyor. Eğitimlerin süresi ve kapsamı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulur.

Uzman öğretmenlik eğitimlerine nasıl katılım sağlanır? Uzman öğretmen sertifikaları ne zaman, nasıl alınacak? - 3

UZMAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık 2024'ten itibaren düzenlenmeye başlandı.

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik unvanı almaya hak kazananlar, sertifikalarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.



Uzman öğretmenlik eğitimlerine nasıl katılım sağlanır? Uzman öğretmen sertifikaları ne zaman, nasıl alınacak? - 4

Söz konusu unvanlardan sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren yararlanabilecek olan uzman öğretmen ve başöğretmeneler, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından faydalanacak.


Uzman öğretmenlik eğitimlerine nasıl katılım sağlanır? Uzman öğretmen sertifikaları ne zaman, nasıl alınacak? - 5

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik unvanı almaya hak kazananlar, sertifikalarını görev yaptıkları kurumlara ibraz etmeleri halinde, unvanlar için öngörülen bir dereceden yararlandırılacak.

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