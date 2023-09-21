Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı başvuruları ne zaman? (2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi)

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Yayımlanan kılavuza göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023'te, Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Peki, uzzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı başvuruları ne zaman?