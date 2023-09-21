Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı başvuruları ne zaman? (2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi)

Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan Kariyer Basamakları Sınav takvimi ile birlikte uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmen başvuruları ne zaman başlayacak?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı başvuruları ne zaman? (2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi) - 1

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Yayımlanan kılavuza göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023'te, Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Peki, uzzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı başvuruları ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ

Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı başvuruları ne zaman? (2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi) - 2

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuru sırasında seçtikleri ilde bulunan sınav merkezlerinde girecek.

Öğretmenler ve uzman öğretmenler, "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden 25 Eylül-4 Ekim'de yazılı sınava başvuruda bulunabilecek.

Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin başvuruları, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler ve uzman öğretmenler de aranan şartları taşımaları kaydıyla yazılı sınava başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı başvuruları ne zaman? (2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi) - 3

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi, 13 Kasım 2023'te "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlanacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı başvuruları ne zaman? (2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi) - 4

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

2023 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER