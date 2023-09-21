Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı başvuruları ne zaman? (2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi)
Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan Kariyer Basamakları Sınav takvimi ile birlikte uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmen başvuruları ne zaman başlayacak?
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Yayımlanan kılavuza göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023'te, Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Peki, uzzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı başvuruları ne zaman?