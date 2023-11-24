Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ÖKBYS sonuç sorgulama
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 19 Kasım Pazar günü çevrim içi olarak gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın (ÖKBYS) sonuçları için tarih bilgisi verilmişti. Öğretmenler belirtilen tarihte http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden uzman öğretmenlik sınav sonucunu görüntüleyebilecek. iPeki, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak gerçekleştirilmişti. "Uzmanlık öğretmenlik sınavı" olarak da bilinen sınavın sonuçları için 24 Kasım (bugün) işaret edildi.