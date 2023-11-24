Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ÖKBYS sonuç sorgulama

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 19 Kasım Pazar günü çevrim içi olarak gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın (ÖKBYS) sonuçları için tarih bilgisi verilmişti. Öğretmenler belirtilen tarihte http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden uzman öğretmenlik sınav sonucunu görüntüleyebilecek. iPeki, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ÖKBYS sonuç sorgulama - 1

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak gerçekleştirilmişti. "Uzmanlık öğretmenlik sınavı" olarak da bilinen sınavın sonuçları için 24 Kasım (bugün) işaret edildi.

EĞİTİM HABERLERİ

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ÖKBYS sonuç sorgulama - 2

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖKBYS 2023 kılavuzuna göre, uzman öğretmenlik sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ÖKBYS sonuç sorgulama - 3

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.


Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ÖKBYS sonuç sorgulama - 4

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline
karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan
değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

DAHA FAZLA GÖSTER