Uzman ve başöğretmen unvan başvuruları ne zaman? (2023 MEB öğretmenlik kariyer basamakları sınav tarihi)

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN UNVAN BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Uzman ve başöğretmen unvanları için eğitim programına başvurular 30 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları 25 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında alınacak. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak." dedi.



Buna göre; Uzman ve başöğretmen unvanları için eğitim programına başvurular 30 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek.