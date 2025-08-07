Uzman ve başöğretmenlik başvuru takvimi 2025: Uzman ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman? MEB öğretmenlik kariyer basamakları kılavuzu yayımlandı

HER ÜNVAN İÇİN AYRI DERECE

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacaklar.



Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.