Uzman ve başöğretmenlik başvuru takvimi 2025: Uzman ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman? MEB öğretmenlik kariyer basamakları kılavuzu yayımlandı
Uzman öğretmen ve başöğretmenlik 2025 başvuru tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusuyla birlikte belli oldu. 2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz'da öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi. Uzman ve başöğretmen şartlarını karşılayan adaylar belirlenen tarihlerde başvurularını yapacak ve tamamladıkları eğitimlerinin ardından sertifikalarını alacak. Peki, uzman ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman?
31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla uzman öğretmen ve başöğretmen şartlarını sağlayan öğretmen/uzman öğretmenlerin eğitim programlarına başvurucakları tarihler belli oldu.