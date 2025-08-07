Uzman ve başöğretmenlik başvuru takvimi 2025: Uzman ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman? MEB öğretmenlik kariyer basamakları kılavuzu yayımlandı

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik 2025 başvuru tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusuyla birlikte belli oldu. 2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz'da öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi. Uzman ve başöğretmen şartlarını karşılayan adaylar belirlenen tarihlerde başvurularını yapacak ve tamamladıkları eğitimlerinin ardından sertifikalarını alacak. Peki, uzman ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman?

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla uzman öğretmen ve başöğretmen şartlarını sağlayan öğretmen/uzman öğretmenlerin eğitim programlarına başvurucakları tarihler belli oldu.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular 20 Ağustos 2025 – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tradresi üzerinden yapılacaktır. 3 - 7 Kasım 2025 tarihleri arasında ise ek başvuru alınacaktır.

EĞİTİMLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eğitim programına başvuruları il değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan öğretmen/uzman öğretmenler, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren eğitimlerini ÖBA (www.oba.gov.tr) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle alacak.

Eğitim programını tamamlayan öğretmen/uzman öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikaları, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren tüm şartları sağladıkları tarih itibarıyla düzenlenecek.

HER ÜNVAN İÇİN AYRI DERECE

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacaklar.

Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

