Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı mı? Gözler VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihlerinde
VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) ortaöğrenim burs başvuru tarihlerinin duyurulması ardından gözler VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihlerinde. Yükseköğrenim burs başvuruları online sistem üzerinden alınacak. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
2024 – 2025 eğitim yılı için VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) eğitim yardımı/burs başvuru dönemine ilişkin duyuru geldi. Belirlenen takvime göre, VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1- 15 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.