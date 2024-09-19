Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı mı? Gözler VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihlerinde

VGM BURS BAŞVURU DUYURUSU

VGM burs başvuruları sayfasından yaptığı açıklamada; "2024 – 2025 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başlamıştır. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihlerimiz belirlenmiş olup yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2024 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde bu sayfada duyurulacaktır.





