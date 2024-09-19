Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı mı? Gözler VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihlerinde

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) ortaöğrenim burs başvuru tarihlerinin duyurulması ardından gözler VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihlerinde. Yükseköğrenim burs başvuruları online sistem üzerinden alınacak. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihleri açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı mı? Gözler VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihlerinde - 1

2024 – 2025 eğitim yılı için VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) eğitim yardımı/burs başvuru dönemine ilişkin duyuru geldi. Belirlenen takvime göre, VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1- 15 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı mı? Gözler VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihlerinde - 2

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAR?

Yükseköğrenim burs başvurularının başlangıç tarihi için YKS ve DGS ek tercih sürecinin sonrası işaret edildi. VGM burs başvurularının ekim ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı mı? Gözler VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihlerinde - 3

VGM BURS BAŞVURU DUYURUSU

VGM burs başvuruları sayfasından yaptığı açıklamada; "2024 – 2025 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başlamıştır. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihlerimiz belirlenmiş olup yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2024 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde bu sayfada duyurulacaktır.


Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı mı? Gözler VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihlerinde - 4

2024-2025 eğitim yılı eğitim yardımı/burs başvuruları aşağıda belirtilen tarihlerde alınacak olup burs başvuru, başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemiz üzerinden yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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