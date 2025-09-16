Veri Analizi Okulu'nun başlangıç tarihi belli oldu: YÖK yapay zeka eğitimleri için tarih verdi

Veri Analizi Okulu’nun başlangıç tarihi belli oldu. Yoğun ilgi gören eğitim programı, katılımcılara veri analitiği alanında kapsamlı bir eğitim sunmak üzere belirlenen takvim doğrultusunda başlayacak. Programın başlangıç tarihi resmen açıklanırken, adaylar başvuru koşulları ve detaylara büyük ilgi gösteriyor.

Veri Analizi Okulu'nun başlangıç tarihi belli oldu: YÖK yapay zeka eğitimleri için tarih verdi - 1

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) himayesinde hayata geçirilen Veri Analizi Okulu'nun ücretsiz yapay zeka eğitimi vereceği bildirilmişti. Veri Analizi Okulu programlarına yurt içi ve dışından 135 bin 846 başvuru yapılmıştı.

EĞİTİM HABERLERİ

Veri Analizi Okulu'nun başlangıç tarihi belli oldu: YÖK yapay zeka eğitimleri için tarih verdi - 2

VERİ ANALİZİ OKULU NE ZAMAN? 

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesinin katkılarıyla hayata geçirilen programların yer aldığı Veri Analizi Okulu, 1 Ekim'de başlayacak ve 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek. Eğitimler 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek.


Veri Analizi Okulu'nun başlangıç tarihi belli oldu: YÖK yapay zeka eğitimleri için tarih verdi - 3

Veri Analizi Okulu'nda, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden alanında uzman akademisyenler, yapay zeka, temel istatistik, panel veri analizi, psikometri, hesaplamalı sosyal bilimler ve dijital beşeri bilimler alanlarında ücretsiz çevrim içi eğitim verecek.

Veri Analizi Okulu'nun başlangıç tarihi belli oldu: YÖK yapay zeka eğitimleri için tarih verdi - 4

ALTI MODÜLLÜ EĞİTİM İÇERİĞİ SUNULACAK

Eğitimler çevrim içi gerçekleştirilecek ve temel istatistik, panel veri analizi, psikometri, hesaplamalı sosyal bilimler, dijital beşeri bilimler, yapay zeka olmak üzere 6 ayrı modülden oluşacak.

Alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan eğitim modüllerinde, teorik altyapıyı uygulamalı analizlerle birleştiren müfredat esas alınacak.

Veri Analizi Okulu'nun başlangıç tarihi belli oldu: YÖK yapay zeka eğitimleri için tarih verdi - 5

Böylelikle katılımcılar yalnızca bilgi edinmekle kalmayacak aynı zamanda bu bilgiyi analitik düşünme, problem çözme ve yenilikçi uygulamalar geliştirme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER