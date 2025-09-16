Veri Analizi Okulu'nun başlangıç tarihi belli oldu: YÖK yapay zeka eğitimleri için tarih verdi
Veri Analizi Okulu’nun başlangıç tarihi belli oldu. Yoğun ilgi gören eğitim programı, katılımcılara veri analitiği alanında kapsamlı bir eğitim sunmak üzere belirlenen takvim doğrultusunda başlayacak. Programın başlangıç tarihi resmen açıklanırken, adaylar başvuru koşulları ve detaylara büyük ilgi gösteriyor.
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) himayesinde hayata geçirilen Veri Analizi Okulu'nun ücretsiz yapay zeka eğitimi vereceği bildirilmişti. Veri Analizi Okulu programlarına yurt içi ve dışından 135 bin 846 başvuru yapılmıştı.