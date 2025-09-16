Veri Analizi Okulu'nun başlangıç tarihi belli oldu: YÖK yapay zeka eğitimleri için tarih verdi

VERİ ANALİZİ OKULU NE ZAMAN?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesinin katkılarıyla hayata geçirilen programların yer aldığı Veri Analizi Okulu, 1 Ekim'de başlayacak ve 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek. Eğitimler 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek.





