VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024-2025 eğitim yılı VGM lisans ve ön lisans eğitim yardımı/burs başvuru tarihleri Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından açıklanmıştı. Başvuru sürecinin 31 Ekim'de sona ermesi ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. VGM, yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için KYK sonuçları işaret edilmişti. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
21 Ekim’de başlayan VGM lisans ve ön lisans burs başvuruları 31 Ekim 2024 tarihinde sona erdi. Başvuru telaşını geride bırakan öğrenciler, şimdi sonuç heyecanı yaşıyor. Burs başvuru koşullarını karşılayanlar, 9 ay boyunca eğitim desteğinden yararlanabilecek.