VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim yılı VGM lisans ve ön lisans eğitim yardımı/burs başvuru tarihleri Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından açıklanmıştı. Başvuru sürecinin 31 Ekim'de sona ermesi ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. VGM, yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için KYK sonuçları işaret edilmişti. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

21 Ekim’de başlayan VGM lisans ve ön lisans burs başvuruları 31 Ekim 2024 tarihinde sona erdi. Başvuru telaşını geride bırakan öğrenciler, şimdi sonuç heyecanı yaşıyor. Burs başvuru koşullarını karşılayanlar, 9 ay boyunca eğitim desteğinden yararlanabilecek.

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VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

VGM'den yapılan açıklamada; "Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2024-2025 eğitim yılı burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır.

Başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulacaktır." denildi.

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs sonuçlarının 5 Kasım Salı günü açıklanmış olması nedeniyle VGM yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmelerinin kasım ayında tamamlanıp ilan edilmesi bekleniyor.

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