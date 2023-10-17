VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. 1 Ekim'de başlayan VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona erdi. Burs başvurusunda bulunan binlerce öğrenci ise gözlerini kurum tarafından açıklanacak olan VGM burs başvuru sonuçlarına çevirdi. Peki, 2023-2024 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama) - 1

2023-2024 VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, eğitim ve öğretim hayatlarına katkı sağlaması amacıyla burs başvurusunda bulunan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama) - 2

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU SONA ERDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair eğitim yardımı için başvuru tarihleri belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilecek eğitim yardımı başvuruları, orta öğrenim öğrencileri için 1-15 Ekim'de tamamlandı.

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama) - 3

2023 VGM BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama) - 4

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sonuçların ne zaman ilan edileceği henüz net değil.

Başvuruların 15 Ekim'de tamamlanmasının ardından, sonuçların da kısa sürede yapılacak değerlendirme işlemi sonrasında, kasım ayı içersinde açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizden öğrenebilirsiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER