VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama)
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. 1 Ekim'de başlayan VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona erdi. Burs başvurusunda bulunan binlerce öğrenci ise gözlerini kurum tarafından açıklanacak olan VGM burs başvuru sonuçlarına çevirdi. Peki, 2023-2024 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023-2024 VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, eğitim ve öğretim hayatlarına katkı sağlaması amacıyla burs başvurusunda bulunan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?