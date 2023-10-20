VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı)
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları, eğitim öğretim hayatlarına destek sağlaması amacıyla burs başvurusunda bulunan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 1-15 Ekim tarihlerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınan burs başvurularının sona ermesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere verilecek olan VGM bursları için başvuru sonuç tarihi araştırılıyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?