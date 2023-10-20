VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları, eğitim öğretim hayatlarına destek sağlaması amacıyla burs başvurusunda bulunan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 1-15 Ekim tarihlerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınan burs başvurularının sona ermesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı) - 1

2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere verilecek olan VGM bursları için başvuru sonuç tarihi araştırılıyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı) - 2

ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI SONA ERDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair eğitim yardımı için başvuru tarihleri belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilecek eğitim yardımı başvuruları, orta öğrenim öğrencileri için 1-15 Ekim'de tamamlandı.

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı) - 3

2023 VGM BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı) - 4

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sonuçların ne zaman ilan edileceği henüz net değil.

Başvuruların 15 Ekim'de tamamlanmasının ardından, sonuçların da kısa sürede yapılacak değerlendirme işlemi sonrasında, kasım ayı içersinde açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizden öğrenebilirsiniz.

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