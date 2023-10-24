VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları bekleniyor
2023-2024 VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, eğitim ve öğretim hayatlarına katkı sağlaması amacıyla burs başvurusunda bulunan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları devam ediyor. 1 Ekim'de başlayan VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona ermişti. Burs başvurusunda bulunan öğrenciler de gözlerini kurum tarafından açıklanacak olan VGM burs başvuru sonuçlarına çevirdi. İşte, 2023-2024 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarında son bilgiler...