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VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları bekleniyor

2023-2024 VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, eğitim ve öğretim hayatlarına katkı sağlaması amacıyla burs başvurusunda bulunan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları bekleniyor - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları devam ediyor. 1 Ekim'de başlayan VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona ermişti. Burs başvurusunda bulunan öğrenciler de gözlerini kurum tarafından açıklanacak olan VGM burs başvuru sonuçlarına çevirdi. İşte, 2023-2024 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarında son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları bekleniyor - 2

BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM'den henüz burs başvuru sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi.

2022-2023 dönemi burs başvuruları 20 Kasım tarihinde sona ermiş ve sonuçları 14 Aralık 2022 tarihinde ilan edilmişti.

Burs başvuru sonuçlarının kısa sürede yapılacak değerlendirme işlemi sonrasında, kasım ayı içersinde açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları bekleniyor - 3

VGM ORTAÖĞRENİM BURS ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira olarak tespit edildi.

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları bekleniyor - 4

ORTAÖĞRENİM BURSU KİMLERE VERİLECEK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.

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