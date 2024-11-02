VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğrenim burs başvuru süreci sona erdi
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları için süreç tamamlandı. Başvuru işlemlerini geride bırakan öğrencilerin gündeminde sonuç tarihi var. VGM ortaöğrenim başvuruları değerlendirildikten sonra sonuçlar online sistem üzerinden sorgulanabilecek. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.