VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğrenim ve üniversite burs sonuçlarında son durum
Vakıflar Genel Müdürlüğü yani VGM 2023 bursu başvuruları geride kaldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim yılı burs başvurularının ardından yapılacak değerlendirmeler ile hak sahibi öğrenciler belirlenecek. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite öğrencilerinin burs başvurularında öncelikli tercihlerinden biri olan VGM'de sonuç açıklanması bekleniyor. İşte, VGM ortaöğrenim ve üniversite burs sonuçlarında son durum...