VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğrenim ve üniversite burs sonuçlarında son durum

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu şekilde;



"16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.



1 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır.



Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır."



Buna göre; VGM burs başvuru sonuçları, KYK burs başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.