VGM burs başvuru sonuçlarıyla ilgili açıklama: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı burs başvurularının değerlendirme sürecinin sürdüğünü açıkladı. Belirlenen takvim doğrultusunda VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21 Ekim – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

VGM burs başvuru sonuçlarıyla ilgili açıklama: Sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 1

VGM’nin (Vakıflar Genel Müdürlüğü) 2025-2026 eğitim yılı için ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Yükseköğrenim düzeyindeki burslar için başvuru dönemi ise 21 Ekim – 31 Ekim 2025 olarak açıklandı.

Başvuru sürecinin sona ermesi ardından sonuç tarihine yönelik açıklama yapıldı. VGM’nin resmi internet sitesinde "başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

EĞİTİM HABERLERİ

VGM burs başvuru sonuçlarıyla ilgili açıklama: Sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 2

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da VGM üniversite burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak.

Sonuçlar açıklandığında VGM’nin resmi sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulacak. Önceki dönem sonuç tarihleri kaynak alındığında VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının kasım sonu – aralık başı aralığında duyurulması bekleniyor.

VGM burs başvuru sonuçlarıyla ilgili açıklama: Sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 3

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Yükseköğrenim Bursu:

- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)

- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741)

hükümleri gereği Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere burs verilmektedir.


VGM burs başvuru sonuçlarıyla ilgili açıklama: Sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 4

Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği’nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ/HATALI OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan "Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları"na başvuru dönemi içerisinde internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.

VGM burs başvuru sonuçlarıyla ilgili açıklama: Sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 5

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

DAHA FAZLA GÖSTER