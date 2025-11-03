VGM burs başvuru sonuçlarıyla ilgili açıklama: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı burs başvurularının değerlendirme sürecinin sürdüğünü açıkladı. Belirlenen takvim doğrultusunda VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21 Ekim – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı.
VGM’nin (Vakıflar Genel Müdürlüğü) 2025-2026 eğitim yılı için ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Yükseköğrenim düzeyindeki burslar için başvuru dönemi ise 21 Ekim – 31 Ekim 2025 olarak açıklandı.
Başvuru sürecinin sona ermesi ardından sonuç tarihine yönelik açıklama yapıldı. VGM’nin resmi internet sitesinde "başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir" ifadesine yer verildi.