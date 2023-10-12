VGM burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? 2023 VGM burs başvuru sonuçlarında son durum
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) ortaöğrenim eğitim yardımına başvurular 1 Ekim'de başlamıştı. Başvuru süreci devam ederken, online olarak başvurularını tamamlayan öğrenciler de sonuçlara odaklandı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen ortaöğrenim burs başvurusu tarihleri ve başvuruların sonuçları binlerce öğrencinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Şartları sağlayan öğrencilere eğitim desteği kapsamında burs verecek kurumun, sonuçları ne zaman ilan edeceği sorgulanıyor. İşte, 2023 VGM burs başvuru sonuçlarında son durum...