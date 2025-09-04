VGM burs başvuru takvimi 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları başladı mı?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru takvimi, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla gündeme geldi. VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları ile öğrencilere eğitim hayatlarında destek olmayı amaçlıyor. İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeylerindeki VGM bursu için başvurular müdürlüğün internet adresi üzerinden alınıyor. Eylül ayı ile beraber 2025-2026 VGM burs başvuru takvimi öne çıktı.
VGM burs başvuruları için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamada. Yükseköğrenim düzeyindeki öğrencilere bir eğitim yılında 8 ay, ortaöğrenimdekilere ise 9 ay burs ödemesi yapılıyor. Burslar, hak sahibi öğrencilerin hesabına ayın 10'una kadar geçmiş oluyor. İşe, VGM bursu hakkında detaylar...