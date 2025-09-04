VGM burs başvuru takvimi 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları başladı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru takvimi, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla gündeme geldi. VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları ile öğrencilere eğitim hayatlarında destek olmayı amaçlıyor. İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeylerindeki VGM bursu için başvurular müdürlüğün internet adresi üzerinden alınıyor. Eylül ayı ile beraber 2025-2026 VGM burs başvuru takvimi öne çıktı.

VGM burs başvuruları için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamada. Yükseköğrenim düzeyindeki öğrencilere bir eğitim yılında 8 ay, ortaöğrenimdekilere ise 9 ay burs ödemesi yapılıyor. Burslar, hak sahibi öğrencilerin hesabına ayın 10'una kadar geçmiş oluyor. İşe, VGM bursu hakkında detaylar...

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

VGM bursu için başvuru açıklaması henüz müdürlük tarafından gelmedi. Ancak geçtiğimiz sene için ortaöğrenim bursu başvuruları 1-15 Ekim, yükseköğrenim bursu başvuruları da 21-31 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.

2025-2026 yılı için de benzer tarihlerin uygulanması öngörülüyor. Başvurular genellikle, başvuruların başlamasından 15 gün kadar önce duyuruluyor.

VGM BURS TUTARLARI 2025

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim için aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 3000,00 TL olarak belirlendi.

BURS ÖDEME TARİHLERİ

Burs almaya hak kazanan öğrenciler burslarını, her ayın 10’una kadar tahsil edebiliyor.

Öğrencilere burslar, okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ödenir. Hak sahiplerinin ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evrakları ile açılan banka hesap numaralarını belirten banka dekontunu iletmeleri gerekiyor.

Öğrenci adına Vakıfban hesabı açılması önerilir. Vakıf Katılım Bankası şubesi olmayan yerlerde bir kamu bankasından da hesap açtırılabilir.

