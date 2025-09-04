VGM burs başvuru takvimi 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları başladı mı?

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

VGM bursu için başvuru açıklaması henüz müdürlük tarafından gelmedi. Ancak geçtiğimiz sene için ortaöğrenim bursu başvuruları 1-15 Ekim, yükseköğrenim bursu başvuruları da 21-31 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.



2025-2026 yılı için de benzer tarihlerin uygulanması öngörülüyor. Başvurular genellikle, başvuruların başlamasından 15 gün kadar önce duyuruluyor.