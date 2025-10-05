VGM burs başvuru takvimi 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite bursu ne kadar?

Yeni eğitim ve öğretim yılı başladı ve öğrenciler burs başvurularını sürdürüyor. VGM bursu için de süreç başladı. Ortaöğrenim için başvurular 15 Ekim'de sonlanacak ancak henüz üniversitelilere yönelik süreç başlamadı. Aylık hesaplara yatan VGM bursu ne kadar? 2025 VGM başvuru tarihleri ne zaman?