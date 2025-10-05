VGM burs başvuru takvimi 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim için burs ödemesi yapıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim bursu başvuruları 1 Ekim'de başlamıştı. Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik başvurular için VGM duyuruları takip ediliyor. Burs ödemeleri bir eğitim yılı boyunca yatırılıyor. 2025-2026 VGM burs başvuru takvimi öne çıkıyor...

VGM burs başvuru takvimi 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite bursu ne kadar? - 1

Yeni eğitim ve öğretim yılı başladı ve öğrenciler burs başvurularını sürdürüyor. VGM bursu için de süreç başladı. Ortaöğrenim için başvurular 15 Ekim'de sonlanacak ancak henüz üniversitelilere yönelik süreç başlamadı. Aylık hesaplara yatan VGM bursu ne kadar? 2025 VGM başvuru tarihleri ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ

VGM burs başvuru takvimi 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite bursu ne kadar? - 2

2025 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 15 Ekim arasında ''https://burs.vgm.gov.tr/Login.aspx?BasvuruTuru=OO'' üzerinden alınıyor.

Yükseköğrenim için süreç henüz başlamadı. Başvuru ekranının aktifleşmesi için YKS ve DGS ek tercihlerin tamamlanması bekleniyor.

VGM burs başvuru takvimi 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite bursu ne kadar? - 3

YKS ek tercihleri 30 Eylül'de sonlandı. Fakat sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ayrıca DGS ek tercihleri de başlamış değil. 2024 yılında üniversite öğrencilerine yönelik VGM burs başvuruları 21-31 Ekim tarihleri arasında kabul edilmişti.

VGM burs başvuru takvimi 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite bursu ne kadar? - 4

VGM BURS MİKTARI

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ortaöğrenim için 1.250 TL, yükseköğrenim ise 3.000 TL olarak ödeniyor.

Burs ödemeleri Ekim başlangıç kabul edilerek geriye doğru yapılıyor.

VGM burs başvuru takvimi 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite bursu ne kadar? - 5

KİMLER VGM BURSU ALAMAZ?

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

DAHA FAZLA GÖSTER