VGM burs başvuru tarihi ve şartları: İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans VGM burs tutarı

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan başka bir kardeşi olan öğrenciler, Kamu kurumlarından yardım ve burs alan öğrenciler ile Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamaz.



Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olan ve bu nedenle bursu kesilmiş öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.