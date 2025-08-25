VGM burs başvuru tarihi ve şartları: İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans VGM burs tutarı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları veriyor. Her eğitim yılı başında VGM burs başvuruları kabul ediliyor. Başvurular ise www.vgm.gov.tr adresi üzerinden alınır. Burslardan; ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans öğrencileri faydalanabilir. Üniversite yerleştirme sonuçlarının da belli olmasıyla üniversite burs başvuru tarihi açıklaması takip edilmeye başlandı. 2025 VGM burs başvuru detayları...

VGM bursu ortaöğrenim ve ilköğrenim öğrencilerine bir öğretim yılında 9 ay, yükseköğrenim bursu ise 8 ay verilir. Burs ödemeleri, varsa Vakıf Katılım Bankası aracılıyla ya da diğer kamu bankalarından yapılır. Burs tutarları aylık 1250 TL ile 3000 TL olarak değişiyor.

2025 VGM BURS BAŞVURULARI

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için burs başvuru takvimi paylaşılmadı. Eğitim yılı başından açılan başvuru ekranı 2024 yılında ortaöğrenim için 1-15 Ekim, yükseköğrenim için ise 21-31 Ekim arasında aktif olmuştu.

Başvuru sonuçları geçen sene ortaöğrenimde 4 Kasım'da, yükseköğrenimde de 18 Kasım'da ilan edilmişti.

2025 yılında da benzer tarihlerde başvuru süreci başlıyor olacak.

VGM BURS MİKTARLARI

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla; ortaöğrenim bursu aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim bursu 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 3000,00 TL'dir.

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan başka bir kardeşi olan öğrenciler, Kamu kurumlarından yardım ve burs alan öğrenciler ile Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamaz.

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olan ve bu nedenle bursu kesilmiş öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

