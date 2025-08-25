VGM burs başvuru tarihi ve şartları: İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans VGM burs tutarı
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları veriyor. Her eğitim yılı başında VGM burs başvuruları kabul ediliyor. Başvurular ise www.vgm.gov.tr adresi üzerinden alınır. Burslardan; ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans öğrencileri faydalanabilir. Üniversite yerleştirme sonuçlarının da belli olmasıyla üniversite burs başvuru tarihi açıklaması takip edilmeye başlandı. 2025 VGM burs başvuru detayları...
VGM bursu ortaöğrenim ve ilköğrenim öğrencilerine bir öğretim yılında 9 ay, yükseköğrenim bursu ise 8 ay verilir. Burs ödemeleri, varsa Vakıf Katılım Bankası aracılıyla ya da diğer kamu bankalarından yapılır. Burs tutarları aylık 1250 TL ile 3000 TL olarak değişiyor.