VGM burs başvuru tarihleri: 2025-2026 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman? Güncel burs tutarları

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından eğitimlerine devam eden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs ödemesi yapılıyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin faydalandığı yükseköğrenim bursu 8 ay veriliyor. Ortaöğrenim bursu da 9 ay boyunca hesaplara geçiyor. KYK bursu alanlar VGM bursundan yararlanamaz ancak KYK kredisinden yararlananlar burs başvurusunda bulunabilir. 2025-2026 VGM burs başvuru tarihleri...

Yeni eğitim ve öğretim yılında yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencileri burs arayışı içine girdi. VGM her sene koşulları sağlayan öğrencilere belli dönem için burs ödemesi yapıyor. Burs için başvurular www.vgm.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Peki, VGM üniversite burs başvuruları ne zaman?

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025-2026

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim bursu için başvurular 1 - 15 Ekim tarihleri arasında alınacak.

İşte, ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak öğrenciler:

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim bursundan yararlanmakta olan öğrenciler,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler,

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamaz.

Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Müdürlük, lisans ve ön lisans öğrencilerin beklediği yükseköğrenim burs başvuru tarihlerini, YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirleyerek duyuracak.

Yükseköğrenim bursu verilmeyecek öğrenciler:

- Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

- Yabancı uyruklu öğrencilere,

- Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

- Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

- Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

- Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

- Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

VGM BURS TUTARLARI

Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL'dir.

