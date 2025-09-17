VGM burs başvuru tarihleri: 2025-2026 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman? Güncel burs tutarları
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından eğitimlerine devam eden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs ödemesi yapılıyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin faydalandığı yükseköğrenim bursu 8 ay veriliyor. Ortaöğrenim bursu da 9 ay boyunca hesaplara geçiyor. KYK bursu alanlar VGM bursundan yararlanamaz ancak KYK kredisinden yararlananlar burs başvurusunda bulunabilir. 2025-2026 VGM burs başvuru tarihleri...
Yeni eğitim ve öğretim yılında yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencileri burs arayışı içine girdi. VGM her sene koşulları sağlayan öğrencilere belli dönem için burs ödemesi yapıyor. Burs için başvurular www.vgm.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Peki, VGM üniversite burs başvuruları ne zaman?