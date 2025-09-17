VGM burs başvuru tarihleri: 2025-2026 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman? Güncel burs tutarları

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Müdürlük, lisans ve ön lisans öğrencilerin beklediği yükseköğrenim burs başvuru tarihlerini, YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirleyerek duyuracak.

Yükseköğrenim bursu verilmeyecek öğrenciler:



- Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,



- Yabancı uyruklu öğrencilere,



- Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,



- Ek süre öğrenim gören öğrencilere,



- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,



- Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,



- Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,



- Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.