VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? 2024 2025 eğitim öğretim dönemi VGM burs başvurularında son durum

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

2024-2025 eğitim yılı için henüz burs başvuru takvimi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 31 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Yükseköğrenim burs başvuruları da 20 - 31 Ekim tarihleri aralığında gerçekleşmişti.



Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru süreciyle ilgili şu bilgilendirmelerde bulundu: "Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.