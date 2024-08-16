VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? 2024 2025 eğitim öğretim dönemi VGM burs başvurularında son durum
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs desteğinde bulunuyor. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi VGM ortanöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru süreci merak konusu oldu. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru takvimi, yeni eğitim ve öğretim yılı başlangıcının hemen öncesinde gündemde. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?