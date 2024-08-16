VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? 2024 2025 eğitim öğretim dönemi VGM burs başvurularında son durum

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs desteğinde bulunuyor. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi VGM ortanöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru süreci merak konusu oldu. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? 2024 2025 eğitim öğretim dönemi VGM burs başvurularında son durum - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru takvimi, yeni eğitim ve öğretim yılı başlangıcının hemen öncesinde gündemde. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?

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VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? 2024 2025 eğitim öğretim dönemi VGM burs başvurularında son durum - 2

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

2024-2025 eğitim yılı için henüz burs başvuru takvimi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 31 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Yükseköğrenim burs başvuruları da 20 - 31 Ekim tarihleri aralığında gerçekleşmişti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru süreciyle ilgili şu bilgilendirmelerde bulundu: "Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? 2024 2025 eğitim öğretim dönemi VGM burs başvurularında son durum - 3

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır."

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? 2024 2025 eğitim öğretim dönemi VGM burs başvurularında son durum - 4

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

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