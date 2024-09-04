VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler 2024-2025 VGM burs başvuru tarihleri duyurusunda
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler burs ve yurt başvurularında bulunmaya başladı. Üniversite öğrencilerinin burs başvurusunda öncelikli tercihlerinden biri olan Vakıflarlar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvurularını online sistem üzerinden duyuruyor. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Üniversite eğitimleri boyunca burs desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, VGM tarafından yayımlanan duyuruları inceliyor.