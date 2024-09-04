VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler 2024-2025 VGM burs başvuru tarihleri duyurusunda

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler burs ve yurt başvurularında bulunmaya başladı. Üniversite öğrencilerinin burs başvurusunda öncelikli tercihlerinden biri olan Vakıflarlar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvurularını online sistem üzerinden duyuruyor. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler 2024-2025 VGM burs başvuru tarihleri duyurusunda - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Üniversite eğitimleri boyunca burs desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, VGM tarafından yayımlanan duyuruları inceliyor.

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VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler 2024-2025 VGM burs başvuru tarihleri duyurusunda - 2

Geçtiğimiz dönem ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 31 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Yükseköğrenim burs başvuruları da 20 - 31 Ekim tarihleri aralığında gerçekleşmişti. Bu yıl da burs başvurularının benzer çekilde ekim ayının ortasında paylaşılması bekleniyor.

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler 2024-2025 VGM burs başvuru tarihleri duyurusunda - 3

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyuruluyor.

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler 2024-2025 VGM burs başvuru tarihleri duyurusunda - 4

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

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