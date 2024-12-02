VGM burs ödemeleri ne zaman yatar? Ödemeler geriye dönük mü yapılacak?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır. Öğrencilere yapılacak ödemeler, okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.