VGM burs ödemeleri ne zaman yatar? Ödemeler geriye dönük mü yapılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını açıkladı. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, burs ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki, VGM burs ödemeleri ne zaman yatar?

VGM burs ödemeleri ne zaman yatar? Ödemeler geriye dönük mü yapılacak? - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), yükseköğrenim bursları için 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları 18 Kasım 2024 tarihi itibariyle açıklandı. Sonuç ilanı ardından bursların hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor.

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VGM burs ödemeleri ne zaman yatar? Ödemeler geriye dönük mü yapılacak? - 2

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.  Öğrencilere yapılacak ödemeler, okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

VGM burs ödemeleri ne zaman yatar? Ödemeler geriye dönük mü yapılacak? - 3

VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

VGM burs ödemeleri ne zaman yatar? Ödemeler geriye dönük mü yapılacak? - 4

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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