VGM burs ödemeleri ne zaman yatar? Ödemeler geriye dönük mü yapılacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını açıkladı. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, burs ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki, VGM burs ödemeleri ne zaman yatar?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), yükseköğrenim bursları için 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları 18 Kasım 2024 tarihi itibariyle açıklandı. Sonuç ilanı ardından bursların hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor.