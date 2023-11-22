VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları)
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, 2023-2024 eğitim yılı için burs başvurusunda bulunan öğrenciler tarafından araştırılıyor. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen VGM burs sonuçları için geri sayım başladı. Peki, 2023 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023-2024 VGM yükseköğrenim burs sonuçları için bekleyiş sürüyor. Lisans ve önlisans öğrencilerine verilecek olan VGM bursları için gözler kurumdan yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?