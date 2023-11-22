VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, 2023-2024 eğitim yılı için burs başvurusunda bulunan öğrenciler tarafından araştırılıyor. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen VGM burs sonuçları için geri sayım başladı. Peki, 2023 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları) - 1

2023-2024 VGM yükseköğrenim burs sonuçları için bekleyiş sürüyor. Lisans ve önlisans öğrencilerine verilecek olan VGM bursları için gözler kurumdan yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları) - 2

VGM YÜKSEKÖĞRENİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, burs sonuçlarının açıklanması için önce KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyordu.

GSB tarafından öğrencilere sağlanan KYK bursunun sonuçları açıklandı.

VGM burs sonuçlarının da yakın zamanda ilan edilmesi bekleniyor.

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları) - 3

VGM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim Bursu başvuru değerlendirme sonuçları henüz açıklanmadı. Burs sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlarını https://burs.vgm.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA 

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları) - 4

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları) - 5

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı.

Burs başvuru sonuçları, https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek.

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