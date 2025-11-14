VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2025: VGM Yükseköğrenim burs sonucu açıklandı mı?
14.11.2025 14:31
NTV - Haber Merkezi
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru işlemleri, 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. KYK burs sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte gözler vgm.gov.tr adresine çevrildi. VGM Yükseköğrenim burs sonuçları internet üzerinden erişime açılacak.
2025 yılından itibaren yükseköğrenim burs miktarı aylık 3 bin lira olarak belirlendi. Yabancı uyruklu öğrenciler, polis akademisi öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kamu kurumlarından karşılıksız burs alan öğrenciler burslardan yararlanamayacak.
VGM burs başvuru sonuçları, basılı veya mail olarak adaylara duyurulmayacak. Sonuçlar ilan edildikten sonra öğrencilerin başvuru sırasında verdikleri hesaplara ödemeler yapılacak. Peki VGM burs sonuçları 2025 açıklandı mı?
VGM BURS SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversite burs sonuçları için herhangi bir takvim yayınlamadı. Geçtiğimiz yıllarda erişime açılan sonuçlar dikkate alındığında burs başvuru sonuçlarının en geç Kasım ayının sonuna kadar duyurulması bekleniyor.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?
2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık bin 250 lira yükseköğrenim burs miktarı aylık 3 bin lira yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3 bin lira olarak belirlenmiştir.
KYK BURSU ALAN ÖĞRENCİLER YARARLANAMAYACAK
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Geri ödemeli kredi alan öğrenciler ise burslardan faydalanabilecek.