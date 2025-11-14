VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2025: VGM Yükseköğrenim burs sonucu açıklandı mı?

2025 yılından itibaren yükseköğrenim burs miktarı aylık 3 bin lira olarak belirlendi. Yabancı uyruklu öğrenciler, polis akademisi öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, kamu kurumlarından karşılıksız burs alan öğrenciler burslardan yararlanamayacak.

VGM burs başvuru sonuçları, basılı veya mail olarak adaylara duyurulmayacak. Sonuçlar ilan edildikten sonra öğrencilerin başvuru sırasında verdikleri hesaplara ödemeler yapılacak. Peki VGM burs sonuçları 2025 açıklandı mı?