VGM ortaöğrenim burs başvuru takvimi: VGM burs başvurularının başlangıç tarihi

Bu burs sayesinde, maddi desteğe ihtiyaç duyan ortaöğretim öğrencilerine eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için aylık katkı sağlanıyor. Başvuruların başlangıç tarihiyle birlikte süreç, VGM’nin resmi duyurularında adım adım ilan edilecek.