VGM ortaöğrenim burs başvuru takvimi: VGM burs başvurularının başlangıç tarihi
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl düzenli olarak verilen ortaöğrenim bursları, öğrenciler ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Yeni dönem burs başvuruları için takvim açıklandı.
VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) ortaöğrenim burs başvuruları, belirlenen tarihlerde çevrim içi olarak alınacak. Başvurular yalnızca resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olup, öğrenciler başvuru sürecinde gerekli belgeleri eksiksiz şekilde sisteme yüklemek zorunda olacak.