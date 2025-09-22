VGM ortaöğrenim burs başvuru takvimi: VGM burs başvurularının başlangıç tarihi

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl düzenli olarak verilen ortaöğrenim bursları, öğrenciler ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Yeni dönem burs başvuruları için takvim açıklandı.

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) ortaöğrenim burs başvuruları, belirlenen tarihlerde çevrim içi olarak alınacak. Başvurular yalnızca resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olup, öğrenciler başvuru sürecinde gerekli belgeleri eksiksiz şekilde sisteme yüklemek zorunda olacak.

Bu burs sayesinde, maddi desteğe ihtiyaç duyan ortaöğretim öğrencilerine eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için aylık katkı sağlanıyor. Başvuruların başlangıç tarihiyle birlikte süreç, VGM’nin resmi duyurularında adım adım ilan edilecek.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

VGM Ortaöğrenim Bursu (ilkokul/ortaokul/ lise) başvuru işlemler, 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Yükseköğrenim (ön lisans, lisans) öğrencilerine yönelik karşılıksız burs desteği için başvuru takvimi ise henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim, yükseköğrenim başvuruları ise 21-31 Ekim tarihlerinde www.vgm.gov.tr üzerinden alınmıştı. Benzer şekilde yükseköğrenim burs başvurularının ekim ayının son günlerinde baştılması bekleniyor.

VGM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvuru işlemleri; Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak gerçekleştiriliyor.

