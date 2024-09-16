VGM ortaöğrenim burs başvuru tarihleri açıklandı: VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman?
VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) ortaöğrenim burs başvuru tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 gün boyunca devam edecek. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
2024 – 2025 eğitim yılı için VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başladı. VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1- 15 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.