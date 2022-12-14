VGM (ortaöğretim) burs başvuru sonuçları açıklandı: Yükseköğrenim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlara ilişkin duyuru

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular kasım ayında alınmıştı. 21 Kasım 2022 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar ilan edildi.