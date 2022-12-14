VGM (ortaöğretim) burs başvuru sonuçları açıklandı: Yükseköğrenim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlara ilişkin duyuru

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) ortaöğretim öğrencilerine sağlayacağı burs için başvuru değerlendirmeleri tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim bursuna başvuruda bulunan öğrenciler, online sistem üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM'nin resmi internet adresinden yapılan sonuç açıklaması...

VGM (ortaöğretim) burs başvuru sonuçları açıklandı: Yükseköğrenim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlara ilişkin duyuru - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular kasım ayında alınmıştı. 21 Kasım 2022 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar ilan edildi.

VGM (ortaöğretim) burs başvuru sonuçları açıklandı: Yükseköğrenim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlara ilişkin duyuru - 2

VGM'DEN YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARINA YÖNELİK AÇIKLAMA

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğretim bursu sonuçlarının açıklanmasının ardından, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına yönelik araştırmalar da hız kazandı. VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulundu.


VGM (ortaöğretim) burs başvuru sonuçları açıklandı: Yükseköğrenim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlara ilişkin duyuru - 3

01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

VGM (ortaöğretim) burs başvuru sonuçları açıklandı: Yükseköğrenim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlara ilişkin duyuru - 4

01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.

VGM (ortaöğretim) burs başvuru sonuçları açıklandı: Yükseköğrenim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlara ilişkin duyuru - 5

VGM BURS MİKTARI

2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir.

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