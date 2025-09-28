VGM üniversite burs başvuru tarihleri: 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu ne kadar, ne zaman yatar?
Vakıflar Genel Müdürlüğü her sene uygun görülen adaylara belirli tutarlarda burs ödemesi yapıyor. VGM ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans düzeyindeki öğrencilere burs veriyor. Üniversite öğrencilerine burslar 8 aylık süre için yatırılıyor. Ancak ortaöğrenim bursları 9 ay ödeniyor. 2025-2026 eğitim yılında yükseköğrenime başlayan öğrenciler VGM burs takvimini takip ediyor.
Burs başvuru tarihleri öğrencilerin gündeminde. VGM üniversite bursu başvuruları için gözler ekim ayında. Müdürlük, ortaöğrenim burs başvurularının 1 Ekim'de başlayacağını duyurmuştu. Burs bağlanan öğrencilere ödemeler Vakıfbank ya da herhangi bir kamu bankasından yapılıyor. Peki, VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlıyor?