VGM üniversite burs başvuru tarihleri: 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu ne kadar, ne zaman yatar?

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ BEKLENİYOR!

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında burs başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz sene üniversite için başvurular 21 Ekim'de başlamıştı. Bu sene de başvurular ekim ayında başlayacak.



Ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim günleri arasında kabul edilecek.



Başvuru ve sonuç süreçleri www.vgm.gov.tr adresinden takip edilebiliyor.