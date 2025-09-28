VGM üniversite burs başvuru tarihleri: 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu ne kadar, ne zaman yatar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü her sene uygun görülen adaylara belirli tutarlarda burs ödemesi yapıyor. VGM ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans düzeyindeki öğrencilere burs veriyor. Üniversite öğrencilerine burslar 8 aylık süre için yatırılıyor. Ancak ortaöğrenim bursları 9 ay ödeniyor. 2025-2026 eğitim yılında yükseköğrenime başlayan öğrenciler VGM burs takvimini takip ediyor.

Burs başvuru tarihleri öğrencilerin gündeminde. VGM üniversite bursu başvuruları için gözler ekim ayında. Müdürlük, ortaöğrenim burs başvurularının 1 Ekim'de başlayacağını duyurmuştu. Burs bağlanan öğrencilere ödemeler Vakıfbank ya da herhangi bir kamu bankasından yapılıyor. Peki, VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlıyor?

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ BEKLENİYOR!

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında burs başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz sene üniversite için başvurular 21 Ekim'de başlamıştı. Bu sene de başvurular ekim ayında başlayacak.

Ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim günleri arasında kabul edilecek.

Başvuru ve sonuç süreçleri www.vgm.gov.tr adresinden takip edilebiliyor.

VGM BURSU NE KADAR?

VGM 2025 Ocak ayı itibarıyla burs tutarı ortaöğrenim 1.250 TL, yükseköğrenim ise 3.000 TL olarak ödeniyor.

Burs ödemeleri Vakıfbank'tan yapılıyor. Vakıfbank'ın olmadığı noktalarda ise herhangi bir kamu bankasından burslar yatırılıyor.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

VGM burs ödemeleri her eğitim ve öğretim yılının başında yatırılmaya başlıyor. İlk burs ödemesi ekim ayı başlangıç kabul edilerek geriye doğru yapılır.

