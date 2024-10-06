VGM üniversite burs başvuru tarihleri belli oldu: VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlayacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuru tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamada; "2024-2025 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleşmiştir." denildi. Yapılan açıklamaya göre, VGM burs başvuruları ekim ayı içerisinde başlayacak. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlayacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2024 – 2025 eğitim dönemi eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başladı. Ortaöğrenim burs başvurularının 1 Ekim'de başlaması ardından yükseköğrenim burs başvuru tarihleri de belli oldu.