VGM üniversite burs başvuru tarihleri belli oldu: VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuru tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamada; "2024-2025 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleşmiştir." denildi. Yapılan açıklamaya göre, VGM burs başvuruları ekim ayı içerisinde başlayacak. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlayacak?

VGM üniversite burs başvuru tarihleri belli oldu: VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlayacak? - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2024 – 2025 eğitim dönemi eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başladı. Ortaöğrenim burs başvurularının 1 Ekim'de başlaması ardından yükseköğrenim burs başvuru tarihleri de belli oldu.

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VGM üniversite burs başvuru tarihleri belli oldu: VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlayacak? - 2

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite öğrencilerinin faydalanacağı VGM burs başvuruları 21 Ekim itibariyle başlayacak.

VGM üniversite burs başvuru tarihleri belli oldu: VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlayacak? - 3

BURS BAŞVURU AÇIKLAMASI

"2024-2025 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleşmiştir." başlıklı duyuruda; "2024 – 2025 eğitim yılında Yükseköğretim öğrencileri için burs başvuruları 21 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

İlköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencileri için burs başvurularımız devam etmekte olup son başvuru tarihi 15 Ekim 2024’dür." denildi.

VGM üniversite burs başvuru tarihleri belli oldu: VGM yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman başlayacak? - 4

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

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