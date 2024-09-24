VGM üniversite burs başvuruları başladı mı? VGM 2024 – 2025 eğitim yılı burs başvuru dönemi başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)2024 – 2025 eğitim yılı burs başvuru döneminin başladığını duyurdu. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihlerini paylaşan VGM, üniversite öğrencilerinin başvuracağı yükseköğrenim burs başvurularına yönelik de açıklamada bulundu. Peki, VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

VGM üniversite burs başvuruları başladı mı? VGM 2024 – 2025 eğitim yılı burs başvuru dönemi başladı - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2024 – 2025 eğitim yılında eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başladı. Takvime göre, VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında alınacak Ortaöğrenim burs başvuru tarihlerinin belli olması ardından gözler yükseköğrenim burs başvurularına çevrildi.

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VGM üniversite burs başvuruları başladı mı? VGM 2024 – 2025 eğitim yılı burs başvuru dönemi başladı - 2

YÜKSEKÖĞRENİM BURSLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

VGM'den yapılan açıklamada; "Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihlerimiz belirlenmiş olup yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2024 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde bu sayfada duyurulacaktır.

2024-2025 eğitim yılı eğitim yardımı/burs başvuruları aşağıda belirtilen tarihlerde alınacak olup burs başvuru, başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemiz üzerinden yapılacaktır." denildi.

VGM üniversite burs başvuruları başladı mı? VGM 2024 – 2025 eğitim yılı burs başvuru dönemi başladı - 3

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Üniversite öğrencilerinin başvuracağı yükseköğrenim burs başvurularının da ekim ayı içerisinde alınması bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır.

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM üniversite burs başvuruları başladı mı? VGM 2024 – 2025 eğitim yılı burs başvuru dönemi başladı - 4

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

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