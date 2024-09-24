VGM üniversite burs başvuruları başladı mı? VGM 2024 – 2025 eğitim yılı burs başvuru dönemi başladı

YÜKSEKÖĞRENİM BURSLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

VGM'den yapılan açıklamada; "Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihlerimiz belirlenmiş olup yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2024 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde bu sayfada duyurulacaktır.



2024-2025 eğitim yılı eğitim yardımı/burs başvuruları aşağıda belirtilen tarihlerde alınacak olup burs başvuru, başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemiz üzerinden yapılacaktır." denildi.