VGM üniversite burs başvuruları başladı mı? VGM 2024 – 2025 eğitim yılı burs başvuru dönemi başladı
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)2024 – 2025 eğitim yılı burs başvuru döneminin başladığını duyurdu. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihlerini paylaşan VGM, üniversite öğrencilerinin başvuracağı yükseköğrenim burs başvurularına yönelik de açıklamada bulundu. Peki, VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2024 – 2025 eğitim yılında eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başladı. Takvime göre, VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında alınacak Ortaöğrenim burs başvuru tarihlerinin belli olması ardından gözler yükseköğrenim burs başvurularına çevrildi.