VGM üniversite burs başvuruları için açıklama geldi: Burs başvuruları ne zaman başlayacak?

YANILTICI HABERE İLİŞKİN UYARI

Ayrıca yayımlanan duyuruda; "Geçtiğimiz eğitim yıllarında sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Genel Müdürlüğümüzce kişilerin cep telefonlarından WhatsApp uygulaması aracılığı ile iletişime geçilmemekte ve hiçbir belge, hesap açılması ya da hesap numarasına para gönderilmesi istenilmemektedir." uyarısı yapıldı.