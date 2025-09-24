VGM üniversite burs başvuruları için açıklama geldi: Burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı üniversite burs başvurularına dair açıklama yaptı. Ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim arasında alınacak, üniversite burs tarihleri ise ilerleyen günlerde netleşecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı burs başvurularıyla ilgili takvimi açıkladı. Ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Ancak yükseköğrenim burs başvurularının başlangıç ve bitiş tarihleri henüz kesinleşmedi.