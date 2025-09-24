VGM üniversite burs başvuruları için açıklama geldi: Burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı üniversite burs başvurularına dair açıklama yaptı. Ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim arasında alınacak, üniversite burs tarihleri ise ilerleyen günlerde netleşecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı burs başvurularıyla ilgili takvimi açıkladı. Ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Ancak yükseköğrenim burs başvurularının başlangıç ve bitiş tarihleri henüz kesinleşmedi.

EK YERLEŞTİRMELER İŞARET EDİLDİ

VGM’den yapılan duyuruda, üniversite (önlisans/lisans) öğrencilerine yönelik burs başvurularının YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirleneceği bildirildi. Tarihler netleştiğinde adaylar www.vgm.gov.tr
adresi üzerinden bilgilendirilecek.

Ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerin burs başvuruları için de tarihler ilerleyen günlerde açıklanacak. Tüm değerlendirme ve sonuç süreçlerine ilişkin duyurular yine VGM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

YANILTICI HABERE İLİŞKİN UYARI

Ayrıca yayımlanan duyuruda; "Geçtiğimiz eğitim yıllarında sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Genel Müdürlüğümüzce kişilerin cep telefonlarından WhatsApp uygulaması aracılığı ile iletişime geçilmemekte ve hiçbir belge, hesap açılması ya da hesap numarasına para gönderilmesi istenilmemektedir." uyarısı yapıldı.

KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

