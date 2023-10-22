VGM üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 VGM yükseköğrenim bursunda son durum

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları geride kaldı. Şimdi ise yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Öte yandan bir diğer beklenen burs ise Vakıflar Genel Müdürlüğü yani VGM 2023 bursu başvuruları. Peki, VGM üniversite burs başvuruları ne zaman?

VGM üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 VGM yükseköğrenim bursunda son durum - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim yılı burs başvuru tarihlerini paylaştı. Ortaöğrenim öğrencilerine verilecek burslar için başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alındı ve sona erdi. Şimdi ise gözler üniversite öğrencilerinin burs başvurularında. İşte, 2023 VGM yükseköğrenim bursu hakkında son bilgiler...

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VGM üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 VGM yükseköğrenim bursunda son durum - 2

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen yükseköğrenim burs başvurularıyla ilgili ayrıntılar belli oldu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair eğitim yardımı için başvuru tarihleri belirlendi.

VGM üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 VGM yükseköğrenim bursunda son durum - 3

VGM BURS ÜCRETİ

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.

VGM üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 VGM yükseköğrenim bursunda son durum - 4

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

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