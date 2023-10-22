VGM üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 VGM yükseköğrenim bursunda son durum
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları geride kaldı. Şimdi ise yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Öte yandan bir diğer beklenen burs ise Vakıflar Genel Müdürlüğü yani VGM 2023 bursu başvuruları. Peki, VGM üniversite burs başvuruları ne zaman?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim yılı burs başvuru tarihlerini paylaştı. Ortaöğrenim öğrencilerine verilecek burslar için başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alındı ve sona erdi. Şimdi ise gözler üniversite öğrencilerinin burs başvurularında. İşte, 2023 VGM yükseköğrenim bursu hakkında son bilgiler...