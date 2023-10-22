VGM üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 VGM yükseköğrenim bursunda son durum

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen yükseköğrenim burs başvurularıyla ilgili ayrıntılar belli oldu.



Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair eğitim yardımı için başvuru tarihleri belirlendi.