VGM üniversite burs başvuruları ne zaman bitecek? VGM Üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Üniversite öğrencilerinin burs başvurularında öncelikli tercihlerinden biri olan VGM'de başvuru etabı için artık son viraja girildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim yılı burs başvuru tarihlerini paylaştı. Ortaöğrenim öğrencilerine verilecek burslar için başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alındı ve sona erdi. Şimdi ise gözler üniversite öğrencilerinin burs başvurularında. Peki, VGM üniversite burs başvuruları ne zaman bitecek? VGM Üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM üniversite burs başvuruları ne zaman bitecek? VGM Üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? - 1

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları geride kaldı. Şimdi ise yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Öte yandan bir diğer beklenen burs ise Vakıflar Genel Müdürlüğü yani VGM 2023 bursu başvuruları da başlamıştı. Henüz başuru yapmayanların gözü son günde. Ayrıca başvurularını yapan öğrenciler de sonuç tarihine odaklandı. İşte, 2023 VGM yükseköğrenim bursu hakkında son bilgiler...

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VGM üniversite burs başvuruları ne zaman bitecek? VGM Üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? - 2

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Üniversite öğrencileri için verilecek eğitim yardımı başvuruları 20-31 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi websitesi "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak.

VGM üniversite burs başvuruları ne zaman bitecek? VGM Üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? - 3

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

VGM üniversite burs başvuruları ne zaman bitecek? VGM Üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? - 4

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları vgm.gov.tr adresinden ilan edilecek.

2023-2024 eğitim yılı VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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