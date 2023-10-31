VGM üniversite burs başvuruları ne zaman bitecek? VGM Üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları geride kaldı. Şimdi ise yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Öte yandan bir diğer beklenen burs ise Vakıflar Genel Müdürlüğü yani VGM 2023 bursu başvuruları da başlamıştı. Henüz başuru yapmayanların gözü son günde. Ayrıca başvurularını yapan öğrenciler de sonuç tarihine odaklandı. İşte, 2023 VGM yükseköğrenim bursu hakkında son bilgiler...