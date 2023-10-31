VGM üniversite burs başvuruları ne zaman bitecek? VGM Üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Üniversite öğrencilerinin burs başvurularında öncelikli tercihlerinden biri olan VGM'de başvuru etabı için artık son viraja girildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim yılı burs başvuru tarihlerini paylaştı. Ortaöğrenim öğrencilerine verilecek burslar için başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alındı ve sona erdi. Şimdi ise gözler üniversite öğrencilerinin burs başvurularında. Peki, VGM üniversite burs başvuruları ne zaman bitecek? VGM Üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları geride kaldı. Şimdi ise yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Öte yandan bir diğer beklenen burs ise Vakıflar Genel Müdürlüğü yani VGM 2023 bursu başvuruları da başlamıştı. Henüz başuru yapmayanların gözü son günde. Ayrıca başvurularını yapan öğrenciler de sonuç tarihine odaklandı. İşte, 2023 VGM yükseköğrenim bursu hakkında son bilgiler...