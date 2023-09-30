VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2023 VGM burs başvurularında son durum

VGM burs başvuruları için süreç yakın zaman sonra başlayacak. Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi websitesi "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak. 2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi. Peki, VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak?

VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2023 VGM burs başvurularında son durum - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilecek eğitim yardımı başvuruları, orta öğrenim öğrencileri için Ekim ayında alınacak. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair eğitim yardımı için başvuru tarihleri belirlendi. Öte yandan üniversite burs başvuru takvimi de merak konusu oldu. İşte, 2023 VGM başvurularına dair bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2023 VGM burs başvurularında son durum - 2

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?


Vakıflar Genel Müdürlüğünün ortaöğrenim eğitim yardımına başvurular 1 Ekim'de başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen yükseköğrenim burs başvurusu tarihleri ayrıca duyurulacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2023 VGM burs başvurularında son durum - 3

VGM'DEN BURS BAŞVURU AÇIKLAMASI


Açıklamada, önceki eğitim-öğretim yıllarında, sosyal medya ve çeşitli internet sitelerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarıyla ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplandığı sahte sayfa ve hesapların tespit edildiğine işaret edildi.

Bu nedenle Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2023 VGM burs başvurularında son durum - 4

KİMLER BURS BAŞVURUSU YAPACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.

VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2023 VGM burs başvurularında son durum - 5

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak hesaplara ödenecek.

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