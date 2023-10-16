VGM üniversite bursuna başvurular ne zaman başlayacak? 2023 VGM yükseköğrenim burs başvurusunda son durum

VGM üniversite burs başvuruları için süreç yakın zaman sonra başlayacak. Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi websitesi "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak. 2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi. Peki, VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak?

VGM üniversite bursuna başvurular ne zaman başlayacak? 2023 VGM yükseköğrenim burs başvurusunda son durum - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilecek eğitim yardımı başvuruları, orta öğrenim öğrencileri için sona erdi. 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair eğitim yardımı için üniversite bursu başvuru tarihleri bekleniyor. İşte, 2023 VGM başvurularına dair bilgiler...

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VGM üniversite bursuna başvurular ne zaman başlayacak? 2023 VGM yükseköğrenim burs başvurusunda son durum - 2

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme ve (Dikey Geçiş Sınavı) DGS sonuçlarına göre belirlenecek.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

VGM üniversite bursuna başvurular ne zaman başlayacak? 2023 VGM yükseköğrenim burs başvurusunda son durum - 3

2023 VGM BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.

VGM üniversite bursuna başvurular ne zaman başlayacak? 2023 VGM yükseköğrenim burs başvurusunda son durum - 4

KİMLER VGM BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.

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