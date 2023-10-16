VGM üniversite bursuna başvurular ne zaman başlayacak? 2023 VGM yükseköğrenim burs başvurusunda son durum
VGM üniversite burs başvuruları için süreç yakın zaman sonra başlayacak. Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi websitesi "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak. 2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi. Peki, VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilecek eğitim yardımı başvuruları, orta öğrenim öğrencileri için sona erdi. 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair eğitim yardımı için üniversite bursu başvuru tarihleri bekleniyor. İşte, 2023 VGM başvurularına dair bilgiler...