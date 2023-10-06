VGM üniversite öğrencilerine vereceği burs başvuru tarihleri belli oldu: 2023-2024 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman?
Üniversite öğrencilerinin burs başvurularında öncelikli tercihlerinden biri olan VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) 2023-2024 eğitim yılı burs başvuru tarihlerini paylaştı. Üniversite öğrencilerine verilecek burslar için başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen yükseköğrenim burs başvurularıyla ilgili ayrıntılar belli oldu. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair eğitim yardımı için başvuru tarihleri belirlendi.