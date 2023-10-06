VGM üniversite öğrencilerine vereceği burs başvuru tarihleri belli oldu: 2023-2024 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman?

Üniversite öğrencilerinin burs başvurularında öncelikli tercihlerinden biri olan VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) 2023-2024 eğitim yılı burs başvuru tarihlerini paylaştı. Üniversite öğrencilerine verilecek burslar için başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacak.

VGM üniversite öğrencilerine vereceği burs başvuru tarihleri belli oldu: 2023-2024 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman? - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen yükseköğrenim burs başvurularıyla ilgili ayrıntılar belli oldu. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair eğitim yardımı için başvuru tarihleri belirlendi.

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VGM üniversite öğrencilerine vereceği burs başvuru tarihleri belli oldu: 2023-2024 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman? - 2

BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Üniversite öğrencileri için verilecek eğitim yardımı başvuruları 20-31 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi websitesi "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak.

VGM üniversite öğrencilerine vereceği burs başvuru tarihleri belli oldu: 2023-2024 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman? - 3

VGM BURS ÜCRETİ

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.

VGM üniversite öğrencilerine vereceği burs başvuru tarihleri belli oldu: 2023-2024 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman? - 4

BURS BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

VGM üniversite öğrencilerine vereceği burs başvuru tarihleri belli oldu: 2023-2024 VGM üniversite burs başvurusu ne zaman? - 5

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

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